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Культура и Общество

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Покатилось под горочку лето…

Покатилось под горочку лето, но Земля шлет, как прежде, приветы птичьим щебетом, шумом дождя, солнца лучиком первым рассветным, сердцу радость поутру даря… Неспокойное выдалось лето, но, с собою и верой в ладу, нежным светом любви я согрета, и с надеждой по жизни иду… Берег озера…Вот где раздолье, шмель мохнатый летит себе вдаль, сосны шепчутся… Вольная […].

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