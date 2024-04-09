Покатилось под горочку лето, но Земля шлет, как прежде, приветы птичьим щебетом, шумом дождя, солнца лучиком первым рассветным, сердцу радость поутру даря… Неспокойное выдалось лето, но, с собою и верой в ладу, нежным светом любви я согрета, и с надеждой по жизни иду… Берег озера…Вот где раздолье, шмель мохнатый летит себе вдаль, сосны шепчутся… Вольная […].