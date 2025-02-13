Флорист назвала трендовые цветы 2025 года

Старший флорист сети цветочных магазинов «Клумба» Анастасия Волкова и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер рассказали «Известиям» 12 февраля, какие цветы стоит дарить близким в 2025 году и во сколько обойдутся модные композиции.