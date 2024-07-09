Семи россиянам отказали во въезде в Эстонию

Эстонские власти за прошедшие выходные отказали во въезде в страну семи россиянам. Как сообщает местный портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные полиции, на погранпункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 12 человек, прибывших из России.