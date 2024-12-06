Бербок грубо ошиблась, споря с Лавровым

В феврале 2023 года Бербок уже опозорилась, заявив, что Москва ещё может повернуться на «360 градусов»Глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила покритиковать министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но вновь опозорилась, как и в 2023 году, когда заявила про «разворот на 360 градусов».