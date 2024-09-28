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В Томской области в ДТП с пятью легковушками погибли двое человек

В Томской области в ДТП с пятью легковушками погибли двое человек

Два человека погибли и один пострадал в ДТП на железнодорожном перегоне в Томской области.В Томской области на мосту через железнодорожный перегон столкнулись пять автомобилей, двое человек погибли, ещё один пострадал, сообщили в УМВД по региону.

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