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Плетеные салфетки и скатерти с алтайской росписью: 7 идей, как сделать кухню уютнее благодаря столовому текстилю

Плетеные салфетки и скатерти с алтайской росписью: 7 идей, как сделать кухню уютнее благодаря столовому текстилю

Кухня для многих является едва ли не самым важным пространством в квартире. Там всегда можно съесть что-то вкусное после шести, душевно поболтать за чашкой чая или бокалом вина, а во время удаленки мы и вовсе проводили там целые дни с рабочим ноутбуком.

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