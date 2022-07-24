Плетеные салфетки и скатерти с алтайской росписью: 7 идей, как сделать кухню уютнее благодаря столовому текстилю

Кухня для многих является едва ли не самым важным пространством в квартире. Там всегда можно съесть что-то вкусное после шести, душевно поболтать за чашкой чая или бокалом вина, а во время удаленки мы и вовсе проводили там целые дни с рабочим ноутбуком.