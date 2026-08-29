Быел «Уйнагыз, гармуннар!» концертында беренче тапкыр гармунчылар гаиләләре катнаша

30 августта Казанда «Уйнагыз, гармуннар!» фестивале 41 нче тапкыр узачак һәм ул Татарстан Республикасы көненә багышланган төп вакыйгаларның берсенә әверелер дип көтелә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым