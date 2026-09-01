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Фигуристы Гусева и Овчинников получили вторую квоту на этапе Гран-при в Анкаре

Фигуристы Гусева и Овчинников получили вторую квоту на этапе Гран-при в Анкаре

Российским фигуристам предоставили дополнительную квоту в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в турецкой столице Анкаре.

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