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Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли

Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли

С начала земельной приватизации на Украине распродано более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые оказались в руках у частных владельцев.

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