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Регионы России

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Волга Ульяновск и Арсенал Тула сыграют в 10-м туре Первой лиги

Волга Ульяновск и Арсенал Тула сыграют в 10-м туре Первой лиги

5 сентября состоится матч 10-го тура Первой лиги между командами «Волга» Ульяновск и «Арсенал» Тула. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

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