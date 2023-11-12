Крымская «цифра» и новые реалии

В Крымском федеральном университете прошла Ⅲ Международная научно-практическая конференция «Цифровой контент социального и экосистемного развития экономики», которая направлена на обсуждение актуальных вопросов, обобщение результатов исследований и передового опыта ключевых социально-экономических процессов общества.
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