Дары осени “тыква и кабачок на нашем столе не новичок!

Выставка сельхозпродукции “Дары Осени” в селиховской библиотеке все десять дней привлекала детей и взрослых своими экспонатами, и вот итоговый день её закончился познавательным мероприятием – дегустацией “тыква и кабачок на столе не новичок”.
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