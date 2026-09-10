«Летающий грузовик с оружием»: США показали беспилотник Wildfire – замену Reaper

В связи с огромными потерями беспилотников MQ-9A Reaper в конфликте с Ираном (не менее 45 из примерно 185) ВВС США ищут новые, более дешёвые боевые дроны для выполнения тех же задач (цена полностью укомплектованного Reaper составляет от $30 до 50 млн), запустив соответствующую программу в и.
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