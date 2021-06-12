ЦСКА проведет 5 контрольных матчей на сборах в Австрии

Стали известны соперники ЦСКА по товарищеским матчам на предсезонных сборах в Австрии. На первом сборе, который пройдет с 16 по 28 июня, армейцы сыграют с австрийскими клубами из низших дивизионов – с «Винер-Нойштадт» (23 июня) и «Капфенбергом» (27 июня).
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