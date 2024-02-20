Бум заказов на зимний туризм в городе Чанчунь стимулирует экономику провинции Цзилинь

В то время как Харбин, столица провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, этой зимой был самым популярным местом в стране для ледового и снежного туризма, соседняя китайская провинция Цзилинь также приняла больше туристов и увидела рост доходов от туризма.