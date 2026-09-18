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Царьград

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Стрелок с озера задержан: он хочет уйти на СВО

Стрелок с озера задержан: он хочет уйти на СВО

В конце августа на отдыхе произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Конфликт разгорелся между рыбаком и компанией мужчин, после чего мужчина применил оружие.

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