Министр обороны Италии на скорой доставлен в больницу

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauro Scrobogna В Риме министр обороны Италии Гвидо Крозетто почувствовал себя плохо во время заседания Высшего совета обороны страны, после чего бригада скорой помощи доставила его в больницу Сан-Карло-ди-Нанси.