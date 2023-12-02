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Певица Кристина Орбакайте выступила в Москве и чуть не упала на сцене

Певица Кристина Орбакайте выступила в Москве и чуть не упала на сцене

Кристина Орбакайте вернулась на российскую сцену, выступив на финальном гала-концерте «Песня года». После долгого отсутствия артистка не только порадовала поклонников своей энергией, но и, как оказалось, чудом избежала возможного ЧП, информирует «Московский Комсомолец».

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