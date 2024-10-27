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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чигирев о серебре Гран-при Канады: «У нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место. Было непросто, но мы достигли того, чего хотели»

Пара, представляющая с этого сезона Узбекистан, заняла второе место. «Сегодня было довольно тяжело, перед соревнованиями у нас были разные ситуации – травмы, переезды с места на место.

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