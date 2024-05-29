Укомплектованность медиками в лечебных учреждениях Братска – 49%

Ситуация с дефицитом медицинских кадров в Братске обсуждалась на заседании Думы города. На встрече присутствовали депутаты, главные врачи больниц и поликлиник, представители медицинского колледжа и специалисты администрации.
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