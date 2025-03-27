Получая по бошке от русских солдат на всех фронтах, постоянно попадая в котелки, маленькие и большие, постоянно тысячи бегущих в дезертиры укровояк, на окраине есть еще фантазеры, которые вообще перестали жить в реальности.
В дурке всё стабильно...
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
А точно он Денисов, а не холожопенко?
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1 д.
Ed
Не переведутся, их немало было и в советское время, промывка мозгов это второстепенно, генетика - вот первооснова. Из шакала породистый скакун не получается.
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1 д.
E
Ed
Жаль, что у авторовенгров мы не сочли нужным поучиться и устроили зоопарк из тарасиков
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1 д.
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