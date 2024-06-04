Блогер Виктория Боня обсудила с подписчиками внешность дочерей Аффлека и Лопес

Телеведущая Виктория Боня высмеяла внешний вид дочерей актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Российская звезда опубликовала в Telegram-канале фото артиста с подростками и обсудила их с подписчиками.
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