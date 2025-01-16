Поликлиническую службу Бердска ждёт дальнейшее развитие

Участие в совещании приняли руководство министерства здравоохранения региона и ЦГБ. Главный врач Бердской городской больницы Елена Тоцкая доложила первому заместителю Губернатора о проведении работ по модернизации медицинской службы, которые инициировал глава региона Андрей Травников.
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