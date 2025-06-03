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Телеканал «Моя Планета»

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Кто такой тапир и где он живет

Кто такой тапир и где он живет

Кто такой тапир Как выглядит Где обитает Чем питается Образ жизни Сколько тапиров осталось Интересные факты Кто такой тапир Фото: Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM Тапиры — сравнительно древние млекопитающие.

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Vladimir Lioubimcev
Тапиры такие лапушки!!!
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