Куда пропал Кашпировский после 90-х и чем занимался до смерти

После 1990-х Анатолий Кашпировский не исчез и не прекратил деятельность. Он продолжал проводить встречи и сеансы, много работал за пределами России, жил в США, выступал перед русскоязычной аудиторией и спустя десятилетия снова начал появляться на российских площадках.