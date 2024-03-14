Расписание электричек от «Окружной» изменится с 16 марта по 22 апреля

Некоторые электрички Савеловского направления Московской железной дороги проследуют по измененному расписанию в выходные дни с 16 марта по 22 апреля в связи со строительством железнодорожного путепровода между станциями «Тестовская» и «Беговая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии