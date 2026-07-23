Смешной кроссворд по комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»: непроходимо для смотревших в СССР

Не пройти всем тем, кто смотрел в СССР триста тридцать миллионов раз. Каждому! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)С годовщиной, читатель! Годовщиной премьеры одной из самых-самых комедий золотого фонда нашего кинематографа — картины «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.