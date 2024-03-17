Богатые тоже плачут. У толстосумов из Барвихи Путин распорядился отнять особняки и землю на $3 млрд

А помните, был период, когда массово сносили гаражи? Совсем недавно. И люди буквально плакали. Это были самые простые люди, порой - пожилые, для которых этот самый гараж был неким "пристанищем", куда они приходили пообщаться с соседями, где хранили банки с огурцами и возились со своей старенькой, видавшей виды, машинкой.