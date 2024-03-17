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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Игорь Петров
    Последняя надежда...
  • zhanna
    Ну а теперь кто может сказать,что мятеж Пригожина не удалсяПодарок Путину от...
  • Астон Мартин
    деприватизируют и ? что дальше ?🤔Богатые тоже плач...

Богатые тоже плачут. У толстосумов из Барвихи Путин распорядился отнять особняки и землю на $3 млрд

Богатые тоже плачут. У толстосумов из Барвихи Путин распорядился отнять особняки и землю на $3 млрд

А помните, был период, когда массово сносили гаражи? Совсем недавно. И люди буквально плакали. Это были самые простые люди, порой - пожилые, для которых этот самый гараж был неким "пристанищем", куда они приходили пообщаться с соседями, где хранили банки с огурцами и возились со своей старенькой, видавшей виды, машинкой.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Обнаглели миллиардеры наши.Угодья у них в маленький городок.
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11 час.
Люси Иванова
Давно пора.
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11 час.
Астон Мартин
деприватизируют и ? что дальше ?🤔
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5 час.

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