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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид довел серию игр с передачами до 11. Он 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с таким достижением и 1-й с 1987 года

Капитан «Эдмонтона» выступил одним из ассистентов при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:5).

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