Многодетный москвич превратил жизнь семьи в психологический хоррор

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова Бывшая жена обвинила многодетного москвича в педофилии и изощренном садизме. Она уверяет, что экс-супруг домогался их общей маленькой дочери, жестоко избивал сыновей и в итоге увез их от матери, превратив жизнь всей семьи в психологический хоррор.