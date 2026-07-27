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Многодетный москвич превратил жизнь семьи в психологический хоррор

Многодетный москвич превратил жизнь семьи в психологический хоррор

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова Бывшая жена обвинила многодетного москвича в педофилии и изощренном садизме. Она уверяет, что экс-супруг домогался их общей маленькой дочери, жестоко избивал сыновей и в итоге увез их от матери, превратив жизнь всей семьи в психологический хоррор.

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