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Медведь набросился на пастуха в Туве

Медведь набросился на пастуха в Туве

www.globallookpress.com/J. Peltomaeki/blickwinkel В Туве ликвидировали медведя, который напал на пастуха в 36 километрах от Орлиного перевала.

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