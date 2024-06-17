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"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина

"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина

Интересная жизнь с Vera Star президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД предложил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, пообещав, что как только Киев примет предложение, тут же будет дана команда о прекращении огня.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Всё решится осенью-выборы в америке и европе
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31 мин.
US
Uri Strukow
Мое мнение, что от перестановки пешек на поле ничего не изменится- шахматисты прежние.
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26 мин.
АК
Андрей Кудрявцев
А сколько таких украинцев и кто они такие? Я в вашей статье насчитал шестерых. Смахивают на ботов, купленных Россией!
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15 мин.

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