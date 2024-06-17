Интересная жизнь с Vera Star президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД предложил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, пообещав, что как только Киев примет предложение, тут же будет дана команда о прекращении огня.
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