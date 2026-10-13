Хранители южных рубежей: 330 лет славы и трагедии Кубанского казачьего войска В 2026 году исполняется 330 лет с момента официального образования Кубанского казачьего войска.
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Атаманы, бароны, гетманы, феодалы, князья, цари. Все это кончается войной с митрополиней за независимлсть.