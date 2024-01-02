БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Румынию заподозрили в помощи с ударами по БДК «Новочеркасск»

Румынию заподозрили в помощи с ударами по БДК «Новочеркасск»

ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG Фронтовые бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины, атаковавшие Феодосию, могли прилететь из Румынии, заявил в интервью URA.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Если это так, то придется ударить по аэродрому в румынии.
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10 час.
Vlad
Возможно это так. Но! Вы завели в порт корабль с важным грузом. Так нужно было &quot;подвесить&quot; самолет ДРЛО, усилить ЗРК ПВО, поднять пару перехватчиков для прикрытия разгрузки!
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3 час.

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