Румынию заподозрили в помощи с ударами по БДК «Новочеркасск»

Если это так, то придется ударить по аэродрому в румынии.

Vlad

Возможно это так. Но! Вы завели в порт корабль с важным грузом. Так нужно было "подвесить" самолет ДРЛО, усилить ЗРК ПВО, поднять пару перехватчиков для прикрытия разгрузки!