ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG Фронтовые бомбардировщики Су-24 воздушных сил Украины, атаковавшие Феодосию, могли прилететь из Румынии, заявил в интервью URA.
Румынию заподозрили в помощи с ударами по БДК «Новочеркасск»
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Если это так, то придется ударить по аэродрому в румынии.
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10 час.
Vlad
Возможно это так. Но! Вы завели в порт корабль с важным грузом. Так нужно было "подвесить" самолет ДРЛО, усилить ЗРК ПВО, поднять пару перехватчиков для прикрытия разгрузки!
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3 час.
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