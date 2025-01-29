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Новосибирская область заняла второе место в России по количеству врачей-мигрантов

Новосибирская область заняла второе место в России по количеству врачей-мигрантов

Сегодня, 29 января, в Госдуме обсудят проблему знания русского языка и подготовки врачей-мигрантов.В Государственной думе состоится заседание комитета по охране здоровья, посвящённое проблеме недостаточного владения русским языком и профессиональной подготовки медицинских работников-мигрантов.

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