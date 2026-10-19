Строительство продолжения Колпинского шоссе в Петербурге возобновится после почти десятилетнего перерыва: средства на 2027–2031 годы уже зарезервированы в проекте бюджета, а положительное заключение экспертизы рассчитывают получить к концу 2026 года.
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