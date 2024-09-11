Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его соперница на предстоящих выборах от Демократической партии, вице-президент страны Камала Харрис, является одной из причин покушения на него.
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