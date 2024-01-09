Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden интригует серьезными последствиями от решен...

Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden интригует серьезными последствиями от решений игрокаУже в следующем месяце состоится релиз амбициозного ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden с видом от третьего лица, за разработку которого отвечает именитая студия Dontnod Entertainment.
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