Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden интригует серьезными последствиями от решен...

Свежий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden интригует серьезными последствиями от решений игрокаУже в следующем месяце состоится релиз амбициозного ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden с видом от третьего лица, за разработку которого отвечает именитая студия Dontnod Entertainment.