Стало известно, что у главаря РДК* Капустина** изъяли оружие в Москве

Соцсети У главаря запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно приговоренному в России к пожизненному заключению за атаку на Брянскую область, изъяли два вида оружия в Москве, пишет 13 августа РИА Новости со ссылкой на материалы дела.