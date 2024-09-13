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Стало известно, что у главаря РДК* Капустина** изъяли оружие в Москве

Стало известно, что у главаря РДК* Капустина** изъяли оружие в Москве

Соцсети У главаря запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно приговоренному в России к пожизненному заключению за атаку на Брянскую область, изъяли два вида оружия в Москве, пишет 13 августа РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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