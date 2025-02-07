Евгений Семенов: «Ставить вопрос о необходимости «новой Ялты» утопично»

«В дипломатии, как и в войне, нельзя готовится к прошедшим битвам, поэтому ставить вопрос о необходимости «новой Ялты» в настоящий момент утопично», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, рассуждая о том, на каких принципах должен строиться новый миропорядок.