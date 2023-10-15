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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич получил травму в матче против «Сиэтла»

Нападающий «Сент-Луиса» провел на льду 5 минут 27 секунд и совершил один силовой прием. Он покинул площадку в конце первого периода.

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