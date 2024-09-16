В 2025 году ряд промышленных отраслей в России ждет снижение темпов роста

В ряде обрабатывающих отраслей промышленности России в 2025 году произойдет снижение темпов роста.Как рассчитали в Министерстве экономического развития России, в ряде обрабатывающих отраслей промышленности страны в 2025 году произойдет снижение темпов роста после небольшого бума 2023-2024 годов.