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В 2025 году ряд промышленных отраслей в России ждет снижение темпов роста

В 2025 году ряд промышленных отраслей в России ждет снижение темпов роста

В ряде обрабатывающих отраслей промышленности России в 2025 году произойдет снижение темпов роста.Как рассчитали в Министерстве экономического развития России, в ряде обрабатывающих отраслей промышленности страны в 2025 году произойдет снижение темпов роста после небольшого бума 2023-2024 годов.

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