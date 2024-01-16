На Харьковском направлении появился «доктор смерть»: раненые ВСУшники боятся попасть к нему в лапы

Солдаты боятся ранений, даже простых. Потому что на их направлении работает «доктор смерть». Он не имеет медицинского образования, свое назначение получил по блату.
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