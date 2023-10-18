В Петербурге нашли подрядчика для горно-экологического мониторинга новой линии метро

В первый раз контракт расторгли после вмешательства УФАС. В Петербурге определился подрядчик для горно-экологического мониторинга при строительстве Красносельско-Калининской линии метро на участке от «Казаковской» до «Путиловской».
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