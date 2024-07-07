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Данир Сабиров җыр атамаларын көйгә салган: «Сандугач керде күңелгә, уйламый да чыгарга»

Данир Сабиров җыр атамаларын көйгә салган: «Сандугач керде күңелгә, уйламый да чыгарга»

«Премьера: «Җырлардан җырлар». Татарның мәшһүр җырларының атамаларын тупладык та, нәрсә килеп чыкканын барлык музыкаль мәйданнарда тыңлый аласыз», – дип тәкъдим итә юмор остасы Данир Сабиров чираттагы җырын.

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