Данир Сабиров җыр атамаларын көйгә салган: «Сандугач керде күңелгә, уйламый да чыгарга»

«Премьера: «Җырлардан җырлар». Татарның мәшһүр җырларының атамаларын тупладык та, нәрсә килеп чыкканын барлык музыкаль мәйданнарда тыңлый аласыз», – дип тәкъдим итә юмор остасы Данир Сабиров чираттагы җырын.
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