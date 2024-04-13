Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас решается вопрос о прекращении безвозмездного спонсирования Украины.
Никаких "подарков": Украине продолжат оказывать помощь, но с одним нюансом
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ЮВ
Юрий Вершинин
Можно подумать, что раньше америкосы слали бабло и оружие задарма. Наивные хохлы.
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15 час.
Людмила
Клиффорд Саймак, «Заповедник гоблинов», 1968 год (фрагмент). (Если 20 лет назад смысл этого фрагмента старой доброй фантастики воспринимался лишь как забавный гротеск, который невозможен в современном цивилизованном мире, то сегодня есть осознание, что это все же наша нынешняя суровая реальность.) В объявлении написано, что у вас можно взять квест,– сказал Полуэльф бургомистру. – Но там не объясняется, в чём суть. Вы не могли бы уточнить? – Да всё просто, пожал плечами бургомистр. Видите вон тот холм? На нём засел гоблин с гранатомётом. И периодически обстреливает город. Вот, собственно, и вся проблема. – Ага, понятно. Надо убить гоблина... – Что вы, что вы!?– бургомистр вытаращил глаза и замахал руками. – Его ни в коем случае нельзя убивать! – Почему?– удивился Гном.– Это же гоблин! – Вот именно! Если мы его убьём, мировая общественность скажет, что это геноцид, а мы расисты. – Ну и что? Пусть говорит, что хочет. – И введёт войска, – мрачно закончил свою мысль бургомистр. – Хм...– задумался Полуэльф. – То есть, этот засранец стреляет по вам из гранатомёта, а вы терпите и не смеете дать сдачи? – Не смеем, – развёл руками бургомистр. – Иначе нас назовут агрессорами. – Ну хорошо, а если, допустим, не убивать гоблина, а прогнать его куда-нибудь подальше? – С его холма? Невозможно. Тогда нас назовут оккупантами. – Поймать и отобрать гранатомёт? – Экспроприаторами. – Посадить под замок вместе с гранатомётом?.. Ладно-ладно, не отвечайте, – быстро проговорил Полуэльф, когда бургомистр открыл было рот. – Я всё понял. Действительно, интересный случай. – Ну так чего же вы от нас хотите? – не выдержала Принцесса. – Убивать нельзя, разоружать нельзя, ловить и прогонять тоже нельзя, а что тогда остаётся? Перевоспитывать? Это не наш профиль. – Нет, что вы... Для такой работы мы бы позвали психолога. Но, кстати, тогда мировая общественность обвинила бы нас в оказании психологического давления. – И в осквернении самобытных традиций, – добавил Гном, солидно качнув головой. – Пострелять из гранатомёта по людишкам – это же для гоблинов святое! – Вот-вот – радостно воскликнул бургомистр, – вы меня понимаете. – Ну, а от нас-то что требуется? – снова встряла Принцесса. – Отнести посылку, – вздохнул бургомистр. – Кому? Гоблину? – Ну да. Ведь там, на холме, нет никаких запасов еды. Через час гоблин проголодается, объявит перемирие и начнёт переговоры. Он так каждый день делает. Требует, чтобы ему приносили еду, вино, оружие, иногда ещё чего-нибудь... А потом, когда наестся, заявляет, что мирные переговоры зашли в тупик и он вынужден возобновить огонь. Мировая общественность ему очень сочувствует. Считает, что он принципиальный. – А если вы откажетесь предоставлять ему еду и оружие... – Тогда про нас скажут, что... – Ладно-ладно, мы поняли, – замахал руками Полуэльф. – ...и введут войска, – пробубнил бургомистр. – Ну хорошо, а мы-то вам зачем? Послали бы кого-нибудь из своих отнести мешок. – Посылали уже. Никто не вернулся. – Что, гоблин их всех убил? – Он утверждает, что нет. – А... – А мировая общественность ему верит. – А... – А тогда скажут, что мы провокаторы. Понимаете, это ведь он, гоблин, проявляет мирную инициативу, это его жест доброй воли. И если что-то пошло не так, то только по нашей вине. Очевидно же! А вы... ну вроде как посторонние, вас он, может, и не тронет. – Ну хорошо, – подытожил Полуэльф. – Если отбросить всякую политическую шелуху, то от нас требуется взять посылку у заказчика и отнести её клиенту, верно? Обычный почтовый квест. А всё остальное – только ваши проблемы. Так? – Всё верно, – подтвердил бургомистр, – значит, договорились? – По рукам, – кивнул Полуэльф. Бургомистр облегчённо вздохнул. – Можно вопрос? – подняла руку Принцесса. – Вот вы так боитесь, что мировая общественность назовёт вас агрессорами, или милитаристами, или ещё чем похуже – а как она вас называет сейчас? – Идиотами, – печально ответил бургомистр. 😛
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12 час.
Людмила
https://www.youtube.com/watch?v=vibY79iAmKE&list=RDvibY79iAmKE
ДУШЕВНАЯ ПЕСНЯ под ГАРМОНЬ!! Укроет Нас Своей Защитой, и Твой ХРИСТОС, и Мой АЛЛАХ !!
YouTube
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12 час.
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