У певцов Лолиты и Коста Лакоста был роман

Тайну раскрыла блогер Аня Покров на шоу Наташи Гасанхановой. Фото: https://vk.com/lolitamilyavskaya Лолита Милявская и её молодой коллега Костя Лакоста не только сотрудничали на работе, но и стали предметом слухов о возможных романтических отношениях.