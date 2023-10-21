У певцов Лолиты и Коста Лакоста был роман

Тайну раскрыла блогер Аня Покров на шоу Наташи Гасанхановой. Фото: https://vk.com/lolitamilyavskaya Лолита Милявская и её молодой коллега Костя Лакоста не только сотрудничали на работе, но и стали предметом слухов о возможных романтических отношениях.
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