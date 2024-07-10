Сотрудники Сбера провели более 23 тыс. операций в новых регионах за 14 дней

Сотрудники Сбера обслужили 14,4 тыс. человек и провели более 23 тыс. операций с момента открытия первых партнерских и мобильных офисов банка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка.
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