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Сотрудники Сбера провели более 23 тыс. операций в новых регионах за 14 дней

Сотрудники Сбера провели более 23 тыс. операций в новых регионах за 14 дней

Сотрудники Сбера обслужили 14,4 тыс. человек и провели более 23 тыс. операций с момента открытия первых партнерских и мобильных офисов банка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба банка.

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