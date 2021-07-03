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Система голосового управления может отвлекать и раздражать водителей

Система голосового управления может отвлекать и раздражать водителей

Далеко не все программы такого типа способны корректно и эффективно выполнять свою работу. Во многих случаях водителю множество раз приходится повторять свой запрос, при этом система не всегда способна понять его верно, передают "Аргументы и факты".

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