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Очень маленький ПК на современном процессоре Intel всего за 195 долларов. ECS Liva Z3 поступил в продажу

Очень маленький ПК на современном процессоре Intel всего за 195 долларов. ECS Liva Z3 поступил в продажу

Представленный в декабре мини-ПК ECS Liva Z3 поступил в продажу. Новинка оценивается всего в 195 долларов.

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